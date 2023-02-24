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Deprem Bölgesinde 3. Cuma

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2023 13:17
Deprem bölgesi Adıyaman’da üçüncü Cuma eda ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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