08 Aralık 2023, Cuma
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Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı
2 Aralık günü saat 00.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Ulus Caddesi’nde meydana gelen olayda; taksici Barış A. ile Denizlispor’un eski başkanı Ali Çetin arasında trafikte tartışma yaşandı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede elindeki bıçağı rastgele savuran Barış A. (23), Ali Çetin'i yüzü, sırtı ve sol göğsünden bıçakladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi nedeniyle tedavisine özel bir hastanede devam edilen Çetin’in bu nedenle henüz ifadesini veremediği öğrenildi.