08 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı

Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2023 16:31
2 Aralık günü saat 00.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Ulus Caddesi’nde meydana gelen olayda; taksici Barış A. ile Denizlispor’un eski başkanı Ali Çetin arasında trafikte tartışma yaşandı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede elindeki bıçağı rastgele savuran Barış A. (23), Ali Çetin'i yüzü, sırtı ve sol göğsünden bıçakladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi nedeniyle tedavisine özel bir hastanede devam edilen Çetin’in bu nedenle henüz ifadesini veremediği öğrenildi.
Denizlispor eski başkanını bıçaklayan kişi kamerada
Denizlispor eski başkanını bıçaklayan kişi kamerada
60 bin TL’ye sıvacı bulunamıyor
60 bin TL'ye sıvacı bulunamıyor
Bir gecede 3 otomobil çalan hırsız kamerada
Bir gecede 3 otomobil çalan hırsız kamerada
Köy evleri ne zaman tamamlanacak?
Köy evleri ne zaman tamamlanacak?
Duvarı delerek 10 daireyi soydular!
Duvarı delerek 10 daireyi soydular!
Kurt paramparça edip böyle sürükledi
Kurt paramparça edip böyle sürükledi
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde!
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde!
15 yaşındaki çocuk taksi şoförünü bıçaklandı
15 yaşındaki çocuk taksi şoförünü bıçaklandı
Otobüsü durdurmaya çalışan şoför öldü
Otobüsü durdurmaya çalışan şoför öldü
Antalya’yı sağanak vurdu!
Antalya'yı sağanak vurdu!
Antalya’da ’bebek firarda’
Antalya'da 'bebek firarda'
“Çocuklar zamanı Saat&Saat’le öğreniyor”
“Çocuklar zamanı Saat&Saat'le öğreniyor”
Daha Fazla Video Göster