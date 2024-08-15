15 Ağustos 2024, Perşembe
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Deniz suyu ısınıyor, Eylül’de tropikal fırtına bekleniyor
Su ve hava sıcaklıklarında yavaş yavaş ortalamanın altına düşüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Eylül ayında eğer bu sıcaklık devam ederse, tropikal fırtınalar ortaya çıkar. Bize çok güzel yağış getirir. Eylül ayında güzel bir yağış alma ihtimalimiz çok yüksek” dedi.