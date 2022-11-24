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Darbettiği komşusuyla yeniden mahkemelik olan Halil Sezai’ye hapis cezası

İHA
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Giriş: 24.11.2022 15:07
Komşusu Hüseyin Meriç'i darbedip bir süre hapis yatan Halil Sezai, Tuzla'da sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle yeniden mahkemelik olmuştu. Yeniden yargılanan Halil Sezai hakkında mahkeme kararın açıkladı. Halil Sezai'nin ilk duruşmada 'Hakaret' suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Halil Sezai’ye yeniden hapis cezası
Halil Sezai’ye yeniden hapis cezası
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