Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı Yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...

Son olarak Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman'da rol alan usta sanatçı Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatur hakkında ortaya çıkan bir gerçek duyanları şaşırttı. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın kızı olduğunu duyanlar şaştı kaldı. İşte Cüneyt Arkın'ın sır gibi sakladığı kızı...