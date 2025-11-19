19 Kasım 2025, Çarşamba

Çorum’da bir iş yeri kurşunladı

Çorum'da bir iş yeri kurşunladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.11.2025 01:18
Olay, Cemilbey Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, iş yerine doğru silahla ateş açarak bölgeden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, tekel bayisinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kurşunların isabet ettiği noktalarda delil çalışması gerçekleştirilirken, saldırı sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
