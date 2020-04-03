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03.04.2020

Corona virüs şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı |Video

Beyoğlu'nda koronavirüs şüphesiyle sabah kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi, yeniden çalıştığı inşaata gelince arkadaşları tarafından polise bildirildi. Sorumsuz kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak tekrar hastaneye götürüldü.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu kişi, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle sabah saatlerinde hastaneye götürüldü. Bir süre sonra hastaneden kaçan kişi, yeniden çalıştığı inşaata geldi.

Kaçan kişiyi inşaatta görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, inşaatın çevresinde güvenlik önlemi aldı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Buradan da kaçmaya çalışan kişi polis ekiplerince yakalanarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yabancı uyruklu kişi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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