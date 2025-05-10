Çocuk parkında kadına tekme ve yumruklarla saldırı anı!

Kartal’da çocuğuyla ve kreşten arkadaşlarıyla beraber parkta vakit geçiren bir kadın, iki çocuğuyla beraber parka gelen bir erkek şahıs ile yaşadığı sözlü tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Şahıs karşısındaki kadına tekme ve yumruklarla saldırırken, hem diğer kadınlar hem de şahsın çocuğu, şahsı durdurmaya çalıştı. Araya girmeye çalışan diğer kadınlar da şahsın tekme ve yumruklarına maruz kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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