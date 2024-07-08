08 Temmuz 2024, Pazartesi
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Çocuğunuza konserve kutu gıdaları verirken dikkatli olun: Erken ergenliğe neden olabilir
Günlük hayatta yaygın olan konserve kutu gıdalar, plastik saklama kapları ve damacanalarla ilgili uyarıda bulunan Doç. Dr. Mustafa Temizel, bu maddelerin uzun vadeli kullanımında tehlikeli olabileceğine işaret etti. Bazılarının içinde bulunan BPA’nın östrojen hormonunu taklit ettiğini belirten Doç. Dr. Temizel, “Çocuğunuzun erken ergenliğe girmesine neden olabilir. Ayrıca erkeklerde kısırlık da yapabilir” dedi.