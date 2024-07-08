08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Çocuğunuza konserve kutu gıdaları verirken dikkatli olun: Erken ergenliğe neden olabilir

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2024 09:30
Günlük hayatta yaygın olan konserve kutu gıdalar, plastik saklama kapları ve damacanalarla ilgili uyarıda bulunan Doç. Dr. Mustafa Temizel, bu maddelerin uzun vadeli kullanımında tehlikeli olabileceğine işaret etti. Bazılarının içinde bulunan BPA’nın östrojen hormonunu taklit ettiğini belirten Doç. Dr. Temizel, “Çocuğunuzun erken ergenliğe girmesine neden olabilir. Ayrıca erkeklerde kısırlık da yapabilir” dedi.
Konserve gıdalar erken ergenliğe neden olabilir
Konserve gıdalar erken ergenliğe neden olabilir
Tatilin Rotaları - Ayasofya
Tatilin Rotaları - Ayasofya
15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe
15 Temmuz’un kahramanlarından biri: Barış Efe
Muz ağaçlarını tekmeleyerek parçaladı
Muz ağaçlarını tekmeleyerek parçaladı
Küçükçekmece’de zincirleme kaza: 13 yaralı
Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Kordon tarihe karışabilir
Kordon tarihe karışabilir
İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum
İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum
Tarladaki karpuzları tek tek gazeteyle sardı
Tarladaki karpuzları tek tek gazeteyle sardı
Sanatçı Özkan Uğur’un ölüm yıl dönümü
Sanatçı Özkan Uğur’un ölüm yıl dönümü
Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti
Kayalıklardan düşen çoban hayatını kaybetti
13 il için kuvvetli sağanak uyarısı
13 il için kuvvetli sağanak uyarısı
İki ayının kıyasıya mücadelesi nefes kesti
İki ayının kıyasıya mücadelesi nefes kesti
Daha Fazla Video Göster