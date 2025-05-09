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Çocuğunu öldüresiye darp edip ’şaka’ savunması yaptı! Vicdansız babaya 19 yıl ceza

Çocuğunu öldüresiye darp edip 'şaka' savunması yaptı! Vicdansız babaya 19 yıl ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 18:05
Gaziantep'te, 2 yaşındaki çocuğunu öldüresiye darp eden ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıyan babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza verilen cani babanın mahkemedeki savunmasında 'şaka yapıyordum' demesi ise şoke etti.
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Çocuğunu öldüresiye darp edip ’şaka’ savunması yaptı! Vicdansız babaya 19 yıl ceza
Çocuğunu öldüresiye darp edip ’şaka’ savunması yaptı!
Çocuğunu öldüresiye darp edip 'şaka' savunması yaptı!
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