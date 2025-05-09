09 Mayıs 2025, Cuma
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Çocuğunu öldüresiye darp edip 'şaka' savunması yaptı! Vicdansız babaya 19 yıl ceza
Gaziantep'te, 2 yaşındaki çocuğunu öldüresiye darp eden ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıyan babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza verilen cani babanın mahkemedeki savunmasında 'şaka yapıyordum' demesi ise şoke etti.