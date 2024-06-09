09 Haziran 2024, Pazar
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Çoban cep telefonu ile görüntülüyordu! Zehirli engerek yılanı aniden böyle saldırdı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de bulunan en zehirli yılanlar arasında bulunan engerek yılanı görüntülendi. Zehirli engerek yılanı kendisini görüntüleyen çobana saldırdı. İşte o anlar...