Çoban cep telefonu ile görüntülüyordu! Zehirli engerek yılanı aniden böyle saldırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de bulunan en zehirli yılanlar arasında bulunan engerek yılanı görüntülendi. Zehirli engerek yılanı kendisini görüntüleyen çobana saldırdı. İşte o anlar...

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