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Cips içinden tabanca çıktı

Cips içinden tabanca çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 11:11
Adana'da bir iş yerinde arama yapan polis cips içinden silah ele geçirdi.
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