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Cinayete giden Bahar Aksu’nun sonra anları ortaya çıktı

Cinayete giden Bahar Aksu’nun sonra anları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 09:59
İstanbul Şişli'de öldürülen Bahar Aksu'nun kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların Bahar Aksu'yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı Aksu'nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor. Öte yandan katil eski koca ve yardımcıları adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
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Cinayete giden Bahar Aksu’nun sonra anları ortaya çıktı
Bahar Aksu’nun sonra anları
Bahar Aksu’nun sonra anları
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