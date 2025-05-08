08 Mayıs 2025, Perşembe
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Cinayete giden Bahar Aksu’nun sonra anları ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de öldürülen Bahar Aksu'nun kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların Bahar Aksu'yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı Aksu'nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor. Öte yandan katil eski koca ve yardımcıları adliyeye sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.