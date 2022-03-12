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CHP'li İBB asırlık çınarları katletti! Sanatçılar sessiz kaldı! "Bunun adı ikiyüzlülük"

İHA
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Giriş: 12.03.2022 14:41
Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan ağaçlı yoldaki 112 çınar ağacı CHP'li İBB tarafından kesildi. 150-200 yıllık olan ve korumaya değer konumunda bulunan ağaçların tedavi edilmek yerine kesilmesi büyük tepkilere neden olurken sözde çevreci sanatçılar sessiz kaldı. "Sanatçılar ağaçlar kesildi diye duyarlı tweet'ler atarlardı ama hiçbiri olmadı" diyen Sabah yazarı Mevlüt Tezel, İBB'nin ağaç katliamını kaleme aldı. İşte o yazı...
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İBB asırlık çınarları katletti! Sanatçılardan sessiz kaldı
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