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CHP'li belediyeden İzmir Karaburun'da ağlatan doğa katliamı! Genç kız gözyaşları içinde izledi

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Giriş: 02.09.2020 14:01
İzmir Karaburun’da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleriyle yerinden söküldü. Mahalle sakini duyarlı bir genç kız bu duruma tepki gösterdi ancak ağaçların yok edilmesine engel olamadı. Genç kız ağaçların sökülmesini gözyaşları içinde izledi. Ağaçlar neden kesildi A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında o bölgeden detayları aktardı.

İzmir Karaburun'da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleriyle yerinden söküldü. Mahalle sakini duyarlı bir genç kız bu duruma tepki gösterdi ancak ağaçların yok edilmesine engel olamadı. Genç kız ağaçların sökülmesini gözyaşları içinde izledi. Ağaçlar neden kesildi A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında o bölgeden detayları aktardı.

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