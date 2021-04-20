CHP’li Barış Yarkadaş ve Oda TV’nin oruç hazımsızlığı! Oruç açan futbolculardan rahatsız oldular

CHP'li Barış Yarkadaş ve Oda TV futbolcuların oruçlarını açmasından rahatsız oldu. Oda TV'nin haberini alıntılayan CHP'li Barış Yarkadaş futbolcular üzerinden algı yaptı. "Bu nedir şimdi? Kime gösteriş yapıyorsunuz?" ifadeleriye paylaşımda bulundu. Barış Yarkadaş'ın ve Oda TV'nin İslam'ı hedef almasına sosyal medyadan tepki yağdı.

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