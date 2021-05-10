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CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım uyuşturucu ile yakalandı! A Haber'de anlattı: Rahatsızlık verici

A Haber
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Giriş: 10.05.2021 13:53
Güncelleme:10.05.2021 14:11
CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım resmi araçta uyuşturucu ile yakalandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalışan Yıldırım ile yanındaki bir kişinin üzerinde kokain ve esrar ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, "Hem siyasiler hem de Söke’de yaşayan vatandaşlar açısından rahatsızlık verici" ifadelerini kullandı.
CHPli isim kokain ve esrarla yakalandı CHP'Lİ İSİM KOKAİN VE ESRARLA YAKALANDI
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