CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım uyuşturucu ile yakalandı! A Haber'de anlattı: Rahatsızlık verici

CHP Söke İlçe Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım resmi araçta uyuşturucu ile yakalandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli personel olarak çalışan Yıldırım ile yanındaki bir kişinin üzerinde kokain ve esrar ele geçirildi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, "Hem siyasiler hem de Söke’de yaşayan vatandaşlar açısından rahatsızlık verici" ifadelerini kullandı.

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