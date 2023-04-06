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CHP İl binasına silahlı saldırı iddiası! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2023 14:46
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığını öne sürdü. CHP İl Binası'na saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denildi.
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