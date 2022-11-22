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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den Tolga Güleryüz’e kahreden veda! Son sözlerini anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 10:16
Baş Belası oyununun ekibi Amasya Çorum karayolu üzerinde tıra çarptı. Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kazada yaralanan Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy'dan kahreden paylaşımlar geldi. Güleryüz'ün kazadan saatler önceki görüntüleri de ortaya çıkarken Fersoy'un kazadan 10 dakika önceki son sözlerini anlattı.
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