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Çeşme zincirleme kaza anları kamerada! 9 araç birbirine girdi!
Aktarılan bilgiye göre kaza saat 11.30 sularında İzmir - Çeşme Otoyolu Güzelbahçe sapağı mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre direksiyon kontrolünü kaybeden bir araç, başka bir araç ile kazaya karışınca takip koruma mesafesine dikkat etmeyen sürücüler de öteki otomobillere çarptı.
TRAFİK TIKANDI
Bayram tatili sebebiyle Çeşme'ye gideceklerin kullanmasından dolayı yoğun olan otoyolda, 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir Çeşme Otoyolu'ndaki yoğun trafik, bir süreliğine tıkandı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi sonrası trafik normal akışına döndü.
DEHŞET KAZA ANLARI KAMERADA
Öte yandan meydana gelen kaza, bir aracın araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde yolda seyir halinde olan bir aracın öndeki araca çarptıktan sonra arkasından gelen araçların birbirine çarptığı görüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.