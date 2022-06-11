Cennet Mahallesi’nin Küçük Ayşe'si nişanlandı! Belemir Temizsoy büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı

Cennet Mahallesi bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından oldu. Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünü üstlendiği Gırgıriye filminden uyarlanan ve 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy nişanlandı. Temizsoy son haliyle Hadise'ye benzetildi.