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Cennet Mahallesi’nin Küçük Ayşe'si nişanlandı! Belemir Temizsoy büyüdü son haliyle görenleri şaşırttı

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Giriş: 11.06.2022 11:09
Cennet Mahallesi bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından oldu. Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünü üstlendiği Gırgıriye filminden uyarlanan ve 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy nişanlandı. Temizsoy son haliyle Hadise'ye benzetildi.
Cennet Mahallesi’nin Küçük Ayşe’si nişanlandı!
Cennet Mahallesi’nin Küçük Ayşe'si nişanlandı!
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