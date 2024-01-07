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Çatılar uçtu, deniz taştı, ağaçlar devrildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 19:50
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Bir çok noktada vapur seferleri iptal edilirken rüzgardan devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.
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