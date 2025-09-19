Çatalca’da esnafın Heimlich manevrası zihinsel engelli vatandaşın hayatını kurtardı: O anlar kamerada

İstanbul Çatalca’da bir kahvehanede tost yerken boğazına sucuk takılan zihinsel engelli vatandaş, kahve işletmecisinin yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

