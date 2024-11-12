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Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 17:17
Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı. İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne yol alan 'Transocean Barents' petrol platformunun geçişi sırasında boğaz trafiği kuzeyden güneye tek yönlü kapatıldı.

İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişliğinde, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki 'Transocean Barents' isimli petrol platformu Ege Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Platform, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye güvenlik gerekçesiyle boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-14, Kurtarma-15, Kurtarma-17 ve 'Türkeli' römorkörleri eşlik etti. Öte yandan, Çanakkale Boğaz trafiği kuzeyden güneye saat 04.30 ile 17.30 arasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
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