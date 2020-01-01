Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı

Büyükada'dan Bostancı'ya gitmekte olan vapur arızalandı. Büyükada açıklarında mahsur kalan vapurdaki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular, yardıma gelip halatlarla bağlanan başka bir vapura geçerek kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.