02 Ekim 2023, Pazartesi
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Büyük İslam komutanı: Selahaddin Eyyubi
Tarihte bugün 1187'de Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü fethederek 88 yıllık Frank işgaline son verdi. Sultan Selahaddin Eyyubi Mısır ve Suriye Sultanı, Eyyubi Hanedanının kurucusu olan hükümdardı. İşte haçlılara karşı kazandığı zaferlerle adını tarihe yazdıran, İslam dünyasını birleştiren Selahaddin Eyyubi'nin hayatına dair bilinmeyenleri anlatan portre haberimiz...