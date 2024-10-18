Bütçe kanunu teklifi hazır! Maraton 22 Ekim'de komisyonda başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bütçe Kanunu teklifine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunurken "2025 yılı bütçesinde savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük" ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca bütçe kanunu teklifi maratonunu 22 Ekim tarihinde komisyonda başlayacağını duyurdu.

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