05 Mart 2023, Pazar
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Bursaspor Amed Sportif Faaliyetler maçı başlamadan saha karıştı! Futbolcular arasında gerginlik
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.