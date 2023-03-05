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Bursaspor Amed Sportif Faaliyetler maçı başlamadan saha karıştı! Futbolcular arasında gerginlik

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2023 15:39
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.
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