Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması nedeniyle kurudu. Kente içme suyu sağlanan diğer kaynak olan Doğancı Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e geriledi.