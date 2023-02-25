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Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu

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Giriş: 25.02.2023 19:44
Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması nedeniyle kurudu. Kente içme suyu sağlanan diğer kaynak olan Doğancı Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e geriledi.
Baraj kurudu
Baraj kurudu
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