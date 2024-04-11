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Bursa'da pes dedirten görüntü! Çalıntı motosikletle gelip başka motosiklet çaldı

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Giriş: 11.04.2024 19:27
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir hırsız, çalıntı motosiklet ile başka bir motosiklet almaya geldi. Çalıntı motosikleti bırakan hırsız, diğer motosiklet ile gözden kayboldu. Öte yandan, hırsızın Gezegen ile irtibata geçtiği numarada kendisini doktor olarak tanıttığı öğrenildi. Gezegen, motosikletini görenlerin durumu ekiplere bildirmesini istedi.

Olay, Karacabey ilçesi Eskisarıbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seçim Gezegen motosikletini satışa çıkardı. Motosiklet ilanını gören hırsız, Gezegen ile iletişime geçerek motosikletini satın alacağını söyledi. Gezegen'in yanına başka bir motosiklet ile gelen hırsız, Gezegen'in motosikletini inceleyerek sürüşünü test etmek istedi.

Gezegen, motosikletini hırsıza verdikten sonra hırsız, hızla gözden kayboldu. Gezegen, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çevrede geniş çaplı arama başlattı. Öte yandan, hırsızın Gezegen ile irtibata geçtiği numarada kendisini doktor olarak tanıttığı öğrenildi. Gezegen, motosikletini görenlerin durumu ekiplere bildirmesini istedi.

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