06 Eylül 2023, Çarşamba
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Bursa'da görüntülü işkence davasında 'ben stajyerim' diyen sanığa tahliye
Bursa'da tartıştıkları Cengiz B.'yi (54) ofislerine getirip, maske takarak, müzik eşliğinde saatlerce döverek işkence yapan, oto kiralama şirketi sahibi Melih Karalar (28) ve Ahmet Duran Uçar (31) ve olaya karışan Yunus Emre K. (35) ile birlikte yargılanan Muzaffer Veyisoğlu (21), mahkemede suçlamaları reddetti. Olay sırasında yaşananları kayda alan Veyisoğlu, "Ben, iş yerinde stajiyer olarak çalışıyorum. Sesleri duyunca korktum. Görüntüleri ise, 'Olay ile ilgim olmadığını kanıtlamak için' çektim. Üniversite öğrencisiyim. Cezaevinde kaldığım süre içinde sınavlara giremedim. Mağdurum" dedi. Duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, Veyisoğlu'nun tahliyesine, Karalar ve Uçar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.