12 Kasım 2023, Pazar
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Bursa'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Vatandaşlar aracını böyle korumaya çalıştı
Bursa’da etkili olan sağanak yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağış sonrası araçlar, yolda ilerlemekte zorluk yaşarken vatandaşlar araçlarını dolu yağışından karton ve battaniye ile korumaya böyle çalıştı. Bir vatandaşın aracını kartonla korumaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.