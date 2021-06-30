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Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! 2 bin yıllık tarihe bu yapılır mı?

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Giriş: 30.06.2021 10:04
Tarih ve medeniyetin başkenti olan Unesco geçici miras listesinde bulunan İznik’te tarihi bir skandal yaşandı. 2 bin yıllık desenli sütunun üzerine çanak anten monte edildi, görenler şok oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde Lefke kapı mevkiinde bulunan 2 bin yıllık surların hemen dibinde bulunan desenli sütuna çanak anten monte edildi. Roma dönemi tarihi sütun taşın üzerinde çanak anteni gören yerli ve yabancı turistler manzara karşısında adeta şok oluyorlar. UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve UNESCO ana listesine girmesi an meselesi olan İznik'te bu durumu gören vatandaşlar durumu müze müdürlüğüne bildirdi.

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