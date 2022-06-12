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Bugün hava nasıl olacak? Yağış var mı? İşte il il yurtta hava durumu

A Haber
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Giriş: 12.06.2022 09:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 il için sarı kodlu uyarılarda bulundu. Haziran ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı bir hava hakim. Yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren ve sel felaketlerine neden olan kuvvetli yağışlar bugün de devam edecek.

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