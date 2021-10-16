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Bugün hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış var mı? 16 Ekim Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

A Haber
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Giriş: 16.10.2021 09:23
Son dakika haberi... 16 Ekim 2021 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi hava durumu tahminleri...

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