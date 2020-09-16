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Bu video sosyal medyayı salladı! Fare 5 kediye aynı anda kafa tuttu
Hatay'da 5 kedi hayatlarının hatasını yapıp bir fareye sıkıştırmaya kalktılar. Kenara sıkıştırılmaya çalışılan fare 5'ine birden meydan okudu. Görüntülerde farenin tek tek hepsine zıplayarak müdahale ettiği görülürken video sosyal medyaya damga vurdu.
Hatay'da 5 kedi hayatlarının hatasını yapıp bir fareye sıkıştırmaya kalktılar. Kenara sıkıştırılmaya çalışılan fare 5'ine birden meydan okudu. Görüntülerde farenin tek tek hepsine zıplayarak müdahale ettiği görülürken video sosyal medyaya damga vurdu.