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Bu video sosyal medyayı salladı! Fare 5 kediye aynı anda kafa tuttu

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Giriş: 16.09.2020 14:55
Güncelleme:16.09.2020 15:04
Hatay'da 5 kedi hayatlarının hatasını yapıp bir fareye sıkıştırmaya kalktılar. Kenara sıkıştırılmaya çalışılan fare 5'ine birden meydan okudu. Görüntülerde farenin tek tek hepsine zıplayarak müdahale ettiği görülürken video sosyal medyaya damga vurdu.

Hatay'da 5 kedi hayatlarının hatasını yapıp bir fareye sıkıştırmaya kalktılar. Kenara sıkıştırılmaya çalışılan fare 5'ine birden meydan okudu. Görüntülerde farenin tek tek hepsine zıplayarak müdahale ettiği görülürken video sosyal medyaya damga vurdu.

Kediler hayatlarının hatasını yaptı! Fare 5ine birden meydan okudu KEDİLER HAYATLARININ HATASINI YAPTI! FARE 5'İNE BİRDEN MEYDAN OKUDU

Fare 5 kediye aynı anda kafa tuttu
Fare 5 kediye aynı anda kafa tuttu
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