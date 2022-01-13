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Bronşiolit nedir? Belirtileri neler? İki yaş altı çocuklar için bronşiolit alarmı | Bronşiolite karşı ne önlem alınmalı?

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 15:42
Kış soğuklarının kendini göstermeye başladığı şu günlerde bronşiolit de görünürlüğünü artırmaya başladı. Özellikle 2 yaş altı çocuklarda görülen bu hastalığa karşı uzmanlar uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Ozan Uzunhan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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