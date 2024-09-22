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Bolu'da şaşırtan olay kamerada: Yere düşen maden suyu şişesi kafasına çarptı

Bolu'da şaşırtan olay kamerada: Yere düşen maden suyu şişesi kafasına çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 22:18
Bolu’da bir işletmede çalışan işçinin düşürdüğü maden suyu şişesi, o an oradan geçen dükkân sahibi kadının başına isabet etti. Milyonda bir ihtimalli kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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