Bolu'da şaşırtan olay kamerada: Yere düşen maden suyu şişesi kafasına çarptı

Bolu’da bir işletmede çalışan işçinin düşürdüğü maden suyu şişesi, o an oradan geçen dükkân sahibi kadının başına isabet etti. Milyonda bir ihtimalli kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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