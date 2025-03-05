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Boğulmak üzere olan bebeği, telefonla verdiği talimatlarla kurtardı

Boğulmak üzere olan bebeği, telefonla verdiği talimatlarla kurtardı

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Giriş: 05.03.2025 13:53
Şanlıurfa'da boğazına süt kaçtığı için nefesi kesilen ve boğulmak üzere olan 30 günlük bebeği, annesinin aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli Zehra Tankuş'un talimatları kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren bebek için anneyi acil müdahale yapması konusunda yönlendiren paramedik Zehra Tankuş'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Boğulmak üzere olan bebeği, telefonla verdiği talimatlarla kurtardı
Boğulmak üzere olan bebeği, telefonla verdiği talimatlarla kurtardı
Boğulmak üzere olan bebeği, telefonla verdiği talimatlarla kurtardı
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