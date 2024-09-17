Boğulma tehlikesi geçiren adamı balıkçılar böyle kurtardı

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi Koru Sahili’nde denize düşen terliğini almak için suya girerek boğulma tehlikesi geçiren şahıs, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Balıkçı teknesiyle limana çıkarılan şahıs sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kurtarma anları cep telefonu kamerası kaydedildi.