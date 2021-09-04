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Boğulma tehlikesi geçiren 6 aylık Beren'i yemeğe çıkan doktor kurtardı

DHA
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Giriş: 04.09.2021 15:21
Güncelleme:04.09.2021 15:21
Van'nın Edremit ilçesinde boğazını tıkayan karpuz parçası nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 6,5 aylık Beren Ada Özkan, bu sırada öğle yemeği için kafede bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Atlı'nın müdahalesiyle kurtuldu. Bu tarz durumlarda ilk müdahalenin önemli olduğunu belirten Dr. Atlı Bizim orada olmamız çocuk için bir mucize oldu dedi.
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