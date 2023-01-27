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Bitlis'te yoğun kar yağışı

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Giriş: 27.01.2023 01:46
Kış ayllarının gelmesiyle Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Diğer yandan polis ekipleri sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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