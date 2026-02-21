CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Malatya'da sağanak ve kar yağışı dereleri taşırdı
Yaşam Malatya'da sağanak ve kar yağışı dereleri taşırdı
Eski İstanbul'da hayat nasıldı?
Yaşam Eski İstanbul'da hayat nasıldı?
Gaziantep'te Ramazan ayı bir başka yaşanıyor
Yaşam Gaziantep'te Ramazan ayı bir başka yaşanıyor
Punch yine saldırıya uğradı
Yaşam Punch yine saldırıya uğradı
Asırlık merhamet geleneği: Aşevi!
Yaşam Asırlık merhamet geleneği: Aşevi!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bitlis’te ulaşım için 5 metrelik kar engelini aştılar

Bitlis’te kış mevsimi boyunca onlarca kez aynı köy yollarını ulaşıma açan Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri şehrin en ücra köylerinden biri olan Karlıtepe Köyünün yolunu ulaşıma açtı. Ekipler Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Karlıtepe köy yolunda, iş makineleriyle metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizleyerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, sağlık, ulaşım ve acil durum hizmetlerinin aksamaması adına çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Gündemden Videolar

İran'dan dünyaya hazırız mesajı
İran'dan dünyaya hazırız mesajı
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"