Yaşam Kavgayı ayırmak istedi, 6 yerinden bıçaklandı
Yaşam Hatay'ın meşhur künefesi nasıl yapılıyor?
Yaşam Ramazan'da Hırka-i Şerif'e yoğun ilgi
Yaşam Kızılay Diyarbakır'da 3 bin kişiye yemek dağıtıyor
Gündem Kabine'de hangi konular masada?
Özel Haber CHP okullardaki Ramazan etkinliklerinden neden rahatsız?
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir Türkünün Hikayesi! Muhabbet bağına girdim bu gece

Bir Türkünün Hikâyesi programında bu hafta, bestesi üstat Sadettin Kaynak’a ait olan “Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece” adlı eserin hikâyesi var. Ne acıdır ki bir zamanlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) için yazılmış bir naat olan bu eser, yıllar içinde gazinolarda söylenen bir şarkıya dönüştü. Oysa bu nağme, bir gönül ehlinin Resûl’e duyduğu yanık sevdanın ifadesiydi. Bir bestekarın kaleminden dökülen, bir aşığın yüreğinden taşan ilahi bir özlemin sesini dinliyoruz şimdi.

İran'da savaş alarmı! Tahran notam ilan etti I ABD harekatı kuzeyden mi başlayacak?
Celal Karatüre ilahilerle gönüllerde taht kurdu
Başörtülü kadına tehdit: Beynine hava sokarım
Milyonlarca öğrenciye af müjdesi
Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti
Trump doğrudan İran rejimine mi saldıracak?
“Nil’den Fırat’a” sözleri gerilimi tırmandırdı: 48 saatlik kritik bekleyiş