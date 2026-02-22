Bir Türkünün Hikayesi! Muhabbet bağına girdim bu gece

Bir Türkünün Hikâyesi programında bu hafta, bestesi üstat Sadettin Kaynak’a ait olan “Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece” adlı eserin hikâyesi var. Ne acıdır ki bir zamanlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) için yazılmış bir naat olan bu eser, yıllar içinde gazinolarda söylenen bir şarkıya dönüştü. Oysa bu nağme, bir gönül ehlinin Resûl’e duyduğu yanık sevdanın ifadesiydi. Bir bestekarın kaleminden dökülen, bir aşığın yüreğinden taşan ilahi bir özlemin sesini dinliyoruz şimdi.