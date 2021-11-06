Bir bu eksikti! Baklava imalathanesinde çıplak usta!

Baklava imalathanesinde çalışan bir kişinin hijyen kurallarını hiçe sayıp yarı çıplak şekilde çalışması tepkilere neden oldu. Görüntüler de hiçbir hijyen kuralına uymayan kişinin eldivensiz, bonesiz ve yarı çıplak bir halde baklava açtığı görülüyor. Fındıkta kulaç atan, ekmek hamuruyla top oynayan, süt kazanında sütle yıkanan kişiler hala hafızalardaki yerini korurken bunlara bir yenisi daha eklendi... İşte infial yaratan o görüntüler...