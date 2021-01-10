Binanın yanındaki mutfak dolabı hayrete düşürüyor! Kuşların yuvası oldu

Elazığ'ın şehit ilhanlar caddesi depremde en fazla hasar gören noktalardan biriydi. Bölgedeki hasarlı binaların çoğu yıkıldı. Bir bina var ki mutfak dolabına dokunulmadı. O dolap kuşlara yuva oldu.

Elazığ depreminin ardından kentteki hasarlı binaların tespiti yapıldı. Şehit İlhanlar Caddesi'nde hasarlı binaların kontrollü olarak yıkımı gerçekleşti.

Binadan geriye sadece bu mutfak dolabı kaldı. O dolap kuşların yuvası oldu.