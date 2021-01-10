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Binanın yanındaki mutfak dolabı hayrete düşürüyor! Kuşların yuvası oldu

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Giriş: 10.01.2021 08:35
Güncelleme:11.01.2021 10:47
Elazığ'ın şehit ilhanlar caddesi depremde en fazla hasar gören noktalardan biriydi. Bölgedeki hasarlı binaların çoğu yıkıldı. Bir bina var ki mutfak dolabına dokunulmadı. O dolap kuşlara yuva oldu.

Elazığ depreminin ardından kentteki hasarlı binaların tespiti yapıldı. Şehit İlhanlar Caddesi'nde hasarlı binaların kontrollü olarak yıkımı gerçekleşti.

Binadan geriye sadece bu mutfak dolabı kaldı. O dolap kuşların yuvası oldu.

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