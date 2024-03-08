Binalarda yapı güçlendirmesi nasıl yapılır?

Yaşadığımız binaların depreme dayanıklılığına dair endişeler her geçen gün artıyor. Ağır hasarlı binaların kentsel dönüşüme girmesi şart. Peki az ya da orta hasarlı binalarda güçlendirme nasıl yapılır? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ uzmanına sordu.

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