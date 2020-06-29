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Bina yıkım esansında bir anda çöktü! Rize'deki dehşet anları anbean kamerada! |Video

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Giriş: 29.06.2020 15:10
Güncelleme:29.06.2020 15:21
Son dakika haberi; Rize'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı yapılan bir binanın kısmen çöktüğü anlar kameraya yansıdı. Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü! Korku dolu o anlar kameraya yansıdı.

Kentin kuzeyi ile güneyini en kısa güzergahta birbirine bağlamak ve ulaşımı kaylaştırmak amasıyla başlatılan 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli projesi kapsamında kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor.

BİNA YIKIM SIRASINDA BİR ANDA ÇÖKTÜ

Dalyan Mahallesi'nden tahliye edilen Başoğlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina kısmen çöktü.

Toz bulutu çevreyi kaplarken iş makinesi operatörü de zor anlar yaşadı.O anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Bina yıkım esansında bir anda çöktü
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