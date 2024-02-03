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Bilge ismi Alev Alatlı'ya veda

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Giriş: 03.02.2024 14:33
Türk düşünce hayatının bilge isimlerinden Alev Alatlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı'nın vefatı edebiyat dünyasını yasa boğarken, ünlü yazar Eyüp Sultan Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verilecek.
Bilge ismi Alev Alatlı’ya veda
Bilge ismi Alev Alatlı'ya veda
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Alev Alatlı’ya veda...
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